First ever female prime minister in Japan - As soon as she was sworn in, she immediately created a ministry for mass deportations - This is how it’s done.
🚨NEWS: First ever female prime minister in Japan named as Sanae Takaichi.— The British Patriot (@TheBritLad) October 21, 2025
As soon as she was sworn in, she immediately created a ministry for mass deportations.
One of Sanae first statements in office : “we are sending them all home, remigration”
This is how it’s done. pic.twitter.com/T038z1s5q4
One of Sanae first statements in office : “we are sending them all home, remigration”